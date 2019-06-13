Okullararası Satranç Türkiye Birinciliği Finalleri sona erdi

Okullararası Türkiye Satranç Birinciliği finalleri, bugün oynanan son gün müsabakalarının ardından Karaman'da yapıldı. Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 34 ilden 100 takım ve 511 sporcunun yarıştığı Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Yarışmaları düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ve Türkiye İş Bankası'nın destekleri ile organize edilen Okullararası Satranç Türkiye Birinciliği Yarışmaları'nda bugün Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle dereceye girenler madalyalarını aldı.

Türkiye Birinciliği sonunda; yıldızlar genelde 1'inci Özel Yakacık Balkanlar Ortaokulu (İstanbul), 2'nci Sıdıka Çalışkan Ortaokulu (Denizli), 3'üncü Mustafa Kemal Ortaokulu (Düzce), 4'üncü Bahçeşehir Koleji Ortaokulu (Ankara)

Yıldızlar kızlarda 1'inci Cevatpaşa Ortaokulu (Çanakkale), 2'nci Özel Isparta Doğa Ortaokulu (Isparta), 3'üncü Özel P.E.V. Ortaokulu (Denizli), 4'üncü Kılıçarslan Ortaokulu (Samsun)

Gençler genelde 1'inci Eyüp Aygar Fen Lisesi (Mersin), 2'nci İstanbul Lisesi (İstanbul), 3'üncü Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul), 4'üncü Antalya Anadolu Lisesi (Antalya)

Gençler kızlarda ise 1'inci Özel P.E.V. Amiroğlu Fen Lisesi (Denizli), 2'nci Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul), 3'üncü Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi (K.Maraş), 4'üncü Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi (İstanbul) oldu.

Törende konuşma yapan TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk spor camiası ve Türk satranç ailesi olarak gurur dolu günler yaşadıklarını, genç millilerin Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda kazandıkları 8 madalya ve ülke şampiyonluğu ile tarihi bir zafere imza attıklarını katılımcılarla paylaştı.

Tulay konuşmasına şöyle devam etti: "Ülkemizin gençleri, parlak zihinleri, yetenekli elleri ile çok önemli bir başarıya daha adımızı yazdırdık. Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarıya ulaşarak bizlere büyük bir onur ve ikinci bir bayram yaşatan sporcularımızı buradan tekrar kutluyor, gelecekteki şampiyonlarımızın bu salonu dolduran siz sporcularımız olmasını yürekten diliyorum. Şimdi ise bambaşka bir heyecana, okullarımızı satranç coşkusu ile dolduran büyük bir mücadelenin finaline ortak oluyoruz. İllerimizde başlayan, bölgelerimizde devam eden ve burada finalini gerçekleştirdiğimiz Türkiye birinciliği yarışını tamamlıyoruz hep birlikte. 34 ilden 100 takım ve 511 öğrencimiz centilmence ve dostça hamle yaptılar 6 tur boyunca. Takım ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde geçen bir final heyecanı yaşattılar hepimize. Bu güzel ülkenin yarınları olan sizlerin şampiyonluk mücadelenize ortak olmaktan gurur duyduk, mutlu olduk. Yarışma süresince sadece sportif bir heyecan yaşamadık, Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile kültürel hazinelerimizi de yolculuk ettik. Bildiğiniz gibi Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyeti olan bu yarışmayı, dört yıldır ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Okullarımızın Türkiye Birinciliği heyecanını, bankamızın desteği, sizlere ve okullarınıza verdiği hediyelerle çok daha üst düzey bir şekilde gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz."

İllerde, bölgelerde ve finalde yarışan tüm sporculara ve onlara destek olan aile ve antrenörlerine teşekkür eden Tulay, derece elde eden takımları ve sporcularını da kutladı. Karaman'da geçirdikleri süre boyunca katılımcılara verdiği hediye ve ikramlar için, satranç sporunu sahiplendiği ve kendilerini evlerinde hissettirdiği için Valiliğe, Karaman Belediyesi'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Satranç İl Temsilcisi'ne teşekkür eden Tulay, öğrencilerin satrançla daha fazla buluşmasını sağlayan TSF ana sponsoru Türkiye İş Bankası'na da teşekkür ederek, yaptıkları yolculuğun uzun yıllar sürmesi dileklerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından, 4 kategoride ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalyanın yanı sıra Türkiye İş Bankası tarafından çeşitli teknolojik ödüller de verildi. Derece elde eden tüm takımların okullarına masaüstü bilgisayar, birinci olan takımların sporcularına dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü olan takımların sporcularına ipad, dördüncü olan takımların sporcularına ise tablet hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA