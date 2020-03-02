Okullarda afetlerden korunma eğitimi başladı

Afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken hazırlıklar konusunda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Mektebim Koleji arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı.

Toplumsal afet bilincini yükseltmek, afet riskinin azaltılabileceği bilgileri yaygınlaştırmak, çevreye ve vatandaşlara afetten sonra yardım edebilmek için gereken bilgileri vermek için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Mektebim Koleji arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde görevli eğitmenler tarafından verilecek Temel Afet Bilinci ve Eğitmen Eğitimi'ne yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler katılabilecek. 29 Şubat'ta başlayan eğitimler 22 Mart tarihinde sona erecek. Mektebim Koleji tarafından yapılan açıklamada, 40 katılımcı ile başlayan eğitim programının kampüslerde devamı sağlanarak öğretmen, veli ve öğrenci eğitimleri için eğitmen yetiştirileceği bildirildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Katılımcılar, "Eğitmen Eğitimi Sertifikası" alabilmek için 100 kişiden oluşan gruplara kampüslerde eğitim verecek. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapacak olan eğitmenler Afet Bilinci, Deprem Tehlikeleri ve Riskleri, Depremden Önce, Deprem Sırasında ve Sonrasında Tahliye, Diğer Afetler, İlk 72 Saat İçin Beceriler vb. eğitimler ile Mektebim Kolejinde çalışan tüm personel, öğrenci ve dolayısı ile de velilere ulaşmayı hedefliyor."

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA