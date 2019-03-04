Okullarda anlamlı etkinlik

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Çine ilçesinde, öğrenciler meşe palamudu tohumunu saksılara ekimini gerçekleştirdiler.

Çine 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Çine Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma(TEMA) Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, İlkokul ve Lise öğrencileri öğretmenleri eşliğinde "Anadolu'nun Ağacı" Meşe ağacını çoğaltmak üzere, saksılara, plastik torbalara meşe palamutlarını ekildiğini belirterek, sürdürülebilir bir proje olduğunu ve belirli periyotlarda diğer ilçelerde ki okullarda da etkinliğin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA