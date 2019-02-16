Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarecilerine yönelik "Okullarda Enerji Tasarrufu" konferansı düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen "Okullarda Enerji Tasarrufu" konulu konferansta konuşan Elektrik Mühendisi ve Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, okul idarecilerine bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkat çekerek enerji tasarrufu hakkında bilgiler verdi.

Genç nesillerin enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesini gerektiğini kaydeden Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, birçok konuda olduğu gibi enerji tüketimi bilincinin oluşmasında eğitimcilere büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi.

İlkokul, ortaokul ve liselerde enerji tasarrufu bilincinin artırılmasına yönelik "enerji tasarrufu" kulüplerinin oluşturulması gerektiğini ifade eden Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, "Enflasyonla topyekün mücadele ve enerji arz güvenliği kapsamında enerji verimliliği farkındalığının oluşması son derece önemlidir. Bu noktadan hareketle enerji verimliliği ve bilinçli tüketim seferberliği milli eğitim kurumlarımızca ele alınması gereken konuların başında geliyor. Okullarımızda enerji tasarrufu kültürünün oluşması için başta okul idarecileri olmak üzere öğretmenlere, öğrencilere ve personellere büyük sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk kapsamında okullarda yapılacak basit önlemler ve öğrencilere verilecek olan eğitimlerle enerjide ciddi tasarruf yapmak mümkün. Okullarda en çok enerji tüketimi ısıtma ve soğutmada yapıldığından ısıtma ve soğutma komponentleri her yıl bakımdan geçirilmelidir. Sınıfların ideal sıcaklığı 18-20 derece uygun olduğundan bu dereceleri aşacak şekilde enerji tüketimi yapılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, 1 derecelik ısıtmadaki kısılma enerjide yüzde 6-8 tasarruf sağlanabilir. Aydınlatmada ise kesinlikle tasarruflu ampuller kullanılmalı. Ayrıca anahtarlar üzerinde "Gereksizse söndür" gibi öğrencilere sorumluluk yüklenecek etiketlemelere önem verilmelidir. Okullarımızda "Reaktif güç kontrol" sisteminin takipsizliği nedeniyle okullarımız ayda on binlerce lira gereksiz bedeller ödüyor. Enerji izleme sistemlerinin kurulması ile her okul reaktif güç tüketimini anlık takip yaparak enerji tasarrufu sağlayabilir. Okullarda bulunan başta bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar olmak üzere kullanılmadığı zamanlar Stand-By modunda bırakılmamalı, tamamen fişten çekilmelidir. Ayrıca okullarda "Enerji tasarrufu Kulüpleri'nin kurulmasını önemsiyoruz. Bu kulüplerle okullardaki enerji tasarrufu çalışmaları daha sistematik hale getirilebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA