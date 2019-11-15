Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor

BURSA (AA) - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarda başlayacak ara tatilde Bursa'da öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ilk kez tecrübe edecekleri ara tatilde eğitime ara vermeden doğa gezilerinden kültürel etkinliklere, spordan sanata pek çok aktiviteye katılabilecekler.

Çocukların aileleriyle birlikte katılacakları etkinliklerde Bursa'nın tarihi ve kültürel yerlerine turlar da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, çocukların hafta boyunca sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşacağını ifade etti.

Çocukları hayatın merkezine, yaşamdan beslenmeye ve öğrenmeye gönderdiklerini kaydeden Dülger, "Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı programla çocuklarımız bu kısa molayı hem dinlenerek hem de kendilerini geliştirerek değerlendirebilecekler. Tüm illerimiz gibi Bursa'da da öğrencilerimizin keyif alacağını düşündüğümüz güzel bir faaliyet listesi hazırladık. Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirlikleriyle faaliyetlerin aksamadan gerçekleştirilebilmesini amaçladık. Velilerimiz ve öğrencilerimiz ara tatil faaliyetlerine aratatil.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek." dedi.



Gezi, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere birçok etkinliğin yer aldığı Bursa'daki ara tatil faaliyetlerine aratatil.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.









Kaynak: AA