Okullarda maske yasağı kalktı mı 2022? Maske takma zorunluluğu kalktı mı 2022?

Okullarda maske yasağı kalktı mı 2022? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? soruları yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sakarya ziyareti esnasında yaptığı açıklama sonrası gözler kabine toplantısına çevrildi. Toplantı sonrası Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte müjde duyuracaklarının sinyalini veren Koca, öğrencilerin sorusuna yeşil ışık yaktı.

OKULLARDA MASKE YASAĞI KALKTI MI 2022? MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Bilim Kurulu ile alınan önemli kararların Türkiye için mutluluk verici olacağını açıklayan Koca, "19 ilimizde yoğun bakımda yatan (Kovid-19) hasta sayısı sıfır." diyerek, koronavirüs vakalarının hafif geçirildiğine dikkat çekerek, maske müjdesinin sinyallerini verdi. Bakan Koca, "Özellikle okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta Bilim Kurulu'nda çok önemli kararlar alınacak" ifadelerini kullanarak, öğrencilere maske yasağının kaldırılacağı müjdesini fısıldamış oldu. Dış mekanda verilen iznin, kapalı mekanlar için de geçerli olacağını ima eden Koca, yaz aylarında vatandaşın yüreğine su serpecek kararları bu hafta gerçekleştirilen toplantı sonrayı kamuoyuna duyuracak.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 2 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.