Okullarda yeni dönem! PCR test uygulamasının ayrıntıları

6 Eylül'de okullarda uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğrencilere rastgele olarak PCR testi taraması yapılacağını duyurdu.Bu karara bir kesim veli ise tepki gösterdi. Çocuklarına izinleri olmadan herhangi bir test uygulanmasının yapılmasını istemediklerini söyleyen vatandaşlar, sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Bakan Koca, PCR test için çocukların ailelerinden izin alınarak yapılacağını belirtti.

"GİZLİ VAKALARIN TESPİTİ İÇİN ÖNEMLİ"

Salgının yayılımının önüne geçmeyi amaçlayan bu uygulamanın gerekliliğini CNN Türk yayınına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner değerlendirdi. Ailelerden izinsiz öğrencilerden test alınmayacağını belirten Çetiner, bu uygulamanın yüz yüze eğitimin devamlılığını olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor. Çetiner: "Çocuklar yetişkinlere göre çok daha fazla oranda bulgusuz seyrediyorlar ve hastalığı yayma riskleri var. Bu anlamda gizli vakaları tespit edebilmek anlamında bu PCR testleri çok önemli. Bir anlamda bunu yapmak gerekiyor eğitimin devamlığını kesintisiz sürebilmesini hedefliyorsak bu tür önlemleri almak zorundayız."

"VİRÜSÜN YAYGINLIĞINI GÖRMEK İÇİN YAPACAĞIZ"

Bugün itibariyle bazı kentlerdeki okullarda öğrencilere PCR tarama testi yapılacak. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazartesi'den itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı ayrıca öğrencileri taramak istiyoruz. Rastgele taramayı yapıp, bu anlamda belirtisi olmadan, toplumda veya öğrencilerimizde salgının, virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız" demişti.

VELİ İZNİ ALINACAK

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca PCR testi yapılmadan velilerin izninin alınacağını söyledi. Bakan Koca, " Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.