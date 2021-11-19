Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar aldı. Basında yer alan flaş haber sonrası Okullardaki törenler iptal mi edildi? | Tören ve etkinlikler yapılmayacak mı? | MEB son dakika açıklaması başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

OKULLARDAKİ TÖRENLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiği belirtildi.

TÖREN VE ETKİNLİKLER YAPILMAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; hem devlet okullarında hem de özel okullarda tören, müsabaka, yarışma gibi etkinlikler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tedbir amaçlı iptal edildi.

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.