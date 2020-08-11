Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılış tarihi için plananlanan 31 Ağustos tarihi tartışma konusuydu. Edinilen bilgiye göre eğitim öğretim yılı takvimi değişti.

Güncellenen takvime göre, 17 Ağustos günü özel okullar açılışını online, yani uzaktan eğitim olarak başlatılacak, tam açılışını 21 Eylül tarihinde gerçekleştirecek.

DEVLET OKULLARINDA GÜNCELLENEN TARİH

Bu durum 31 Ağustos’ta açılması planlanan devlet okulları için de geçerli olacak.

Devlet okulları da 31 Ağustos’ta online, yani uzaktan eğitim ile başlayacak, 21 Eylül’de de geçmişte olduğu gibi normal eğitim sistemine geçecek.

KARAR İÇİN BİLİM KURULU İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Okullara bu süre içinde hazırlık yapma ve yeni sisteme adapte olması için zaman tanımak amacıyla bu tartışmanın yapıldığı, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Bilim Kurulu'nda bu alanda görevli bilim insanlarıyla da konunun görüşüldüğü belirtildi.

Kaynak: Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya

31 AĞUSTOS TARİHİNDE AÇILACAKTI

MEB'in yayımladığı eski genelgeye göre, okulların açılışı için 31 Ağustos 2020 tarihi belirlenmişti. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021'di.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacaktı.