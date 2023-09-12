Okulların açılmasıyla beraber alınan yıkım kararlarına velilerden tepki

Eskişehir Anadolu Lisesi velileri, okulların açılmasına günler kala okullarına yönelik güçlendirme veya yıkım kararı alınması sonrası öğrencilerin uzak bir okula taşınmak istenmesine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Okulların açılmasıyla beraber alınan yıkım kararlarına velilerden tepki

Eskişehir Anadolu Lisesi velileri, okulların açılmasına günler kala okullarına yönelik güçlendirme veya yıkım kararı alınması sonrası öğrencilerin uzak bir okula taşınmak istenmesine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile görüştükten sonra İl Milli Eğitim binası önünde velileri temsilen açıklama yapan veli Gamze Yapar, kendilerine geçen hafta itibariyle 6 Şubat depremi sonrası kamu kurumlarında yapılacak olan deprem tetkikleri yapılacağını ve sonrasında da okullarına güçlendirme veya yıkım kararı alındığını söyledi. Yapar, "Kararın bilgisi bize geçen hafta salı günü geldi. Bugün İl Milli Eğitim Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşme itibariyle en uygun olan okulun TOKİ İkram Cirit Anadolu Lisesi olduğu söylendi. Taktir edersiniz ki bu okul mevcuttaki lokasyon itibariyle bizim okulumuza oldukça uzak ve 11. ve 12. sınıflarımızın da şu an itibariyle üniversite sınavlarının koşturmacasına girildiği bir dönemde eğitimlerini sekteye uğratacak, engelleyecek bir konumda bulunmakta ulaşım açısından. Çünkü biliyorsunuz tam gün eğitim yapmaktayız. Öğrencilerimiz okuldan eve gelmeleri özellikle servis kullanan öğrencilerimizin ve evden tekrar öğretmenlere veya kurslara gitmesi oldukça zaman kaybı. Belki de dersleri kaçırmalarına sebep olacak." açıklamasını yaptı.

Kendi taleplerinin mümkün mertebe okullar bölgesinde kalabilmek olduğunu söyleyen Yapar, bu bölgede kalamadıkları taktirde de şehir merkezi itibariyle bir lokasyon belirlenmesini istediklerini belirtti. Yapar, "20 Aralık itibariyle BİLSEM'in boşaltılması durumu var, sonra bizim oraya geçip eğitime orada devam edelim. Bu 3 aylık süre içerisinde de bize geçici bir yer verilmesini talep ettik. Merkezi veya TOKİ İkram Cirit'te devam edip oraya geçiş şeklinde. Bu alternatifleri konuştuk." dedi.

"Neden bunca zaman beklenildi"

O sırada alınan karara tepki gösteren başka bir veli "Çocuklarımızın Ekrem Cirit'e gitmemesi için hem bu ekonomik buhranda hem de sınava hazırlanma sürecinde en kıymetli şeyin zaman olduğunu sayın valimiz ve sayın Milli Eğitim Müdürümüz bilmiyor mu? Belediye duraklarında Aşağısöğütönü'nden gelirken benim kız çocuğumu koruma garantisini kim veriyor? Bir ay sonraya attılar taşınmamızı. Madem bu zamanda çocuklarımızın servis ücretini Milli Eğitim Müdürlüğü karşılayacak mı? Benim çocuğumun başına durakta bir şey gelse, bunun vebali kimin üzerine? Bizim çocuklarımızı devlet korumak zorunda. Hem servis ücreti hem otobüs ücreti hem de ek ders ücretleri varken asgari ücretli birisi bunları nasıl karşılayacak?" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy da olmak üzere bütün yetkililere seslenen veliler, mağduriyetlerinin 2 hafta içerisinde giderilmesini talep etti. "Sesimizi duyun, mağduriyetimizi 2 hafta içerisinde giderin. Bizim çocuklarımızın zamanı da psikoloji de kıymetli ve neden bu zamanda söylenildi? Koca zaman neden beklenildi?" diyerek çağrıda bulundular.

Okulların açılmasıyla beraber alınan yıkım kararlarına velilerden tepki

Okulların açılmasıyla beraber alınan yıkım kararlarına velilerden tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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