’Okulum Kütahya’ projesi
Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Kütahya" Projesinin hayata geçirildiği bildirildi.
Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Kütahya" Projesinin hayata geçirildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; "Okulum Kütahya" Projesi çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma ekipleri, alan/branş öğretmenleri ve ilçe koordinatörleri tarafından Kütahya'nın ilçeleriyle birlikte okul dışı öğrenme ortamları belirlendi ve derslerin kazanımları ile okul dışı öğrenme ortamlarının ders-mekân kazanım ilişkilendirmesi yapıldı. Ayrıca bu mekânların fotoğrafları çekildi. Kılavuzun daha anlaşılır olması için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesine göre okul dışı öğrenme ortamları renk etiketleriyle sınıflandırıldı.
Kaynak: İHA
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