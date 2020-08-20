Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de de yüz yüze başlayacağını açıkladı. Okulların da "Okulum temiz belgesi" almaları gerektiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulum Temiz Belgesi" için binlerce okulun başvuru yaptığını söyledi ve hepsinin kontrolleri yapıldıktan sonra hangi okulun gerçekten hazır olduğuna bakılacağı ifade etti.

OKULUM TEMİZ BELGESİ NEDİR?

Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştır.

OKULUM TEMİZ BELGESİ ÖRNEK İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru öncesi okullarımız tarafından "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekmektedir.

Başvuru sonrasında, Bakanlık ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.

OKULUM TEMİZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi okullar Milli Eğitim Bakanlığına, Özel okullarımız ise TSE'ye başvuracaklardır.

Başvuru sonrasında, Bakanlığımız ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.



Belgelendirme başvuruları 4 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Okulum Temiz Belgelendirme Başvuru Formu içeriğine uygun olarak http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme adresinde Yönetim Sistemi Belgelendirme Portalı üzerinden alınacaktır.

OKULUM TEMİZ BELGESİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Belgelendirme başvurusu kabul edilen okulların belgelendirme süreçleri, Bakanlığımız Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi koordinasyonunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından belgelendirme programına uygun olarak yürütülecektir.

Bu süreç kurumun durumuna bağlı olarak 1-2 gün sürecektir.

Kılavuz şartlarına uygun olduğu değerlendirilen okullara Okulum Temiz Belgesi düzenlenecektir.

Okulum Temiz Belgelendirme Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

OKULUM TEMİZ BELGESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Bu süreçte okullarımızda yapılması gerekli işlemler;

Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soruları Doğrulaması

Risk Değerlendirme Raporu (Pandemi süreci dahil edilecek)

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı

Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri

Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar

Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar

Bu süreçte okullarımızda yapılması gerekli işlemler;

Okullar tarafından uygulamaya konulan tüm hazırlık ve uygulama faaliyetleri kayıt altına alınmalı, kurum tarafından bir öz değerlendirme yapılmalıdır.

Öz değerlendirmeyi takiben başvuru yapılmalı bu süreçte işleyiş izlenmeli ve eksiklikler giderilmelidir.

Gerekli faaliyetler ve hazırlanması gereken tüm kayıtlar ve işlemler Öz değerlendirme soru listesi üzerinden doğrulanmalıdır.

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ