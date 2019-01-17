Araç Ahmet Yesevi İlkokulu ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okuluma Yürürüm Sporumla Büyürüm" projesinde belgeler dağıtıldı.

Araç'ta Ahmet Yesevi İlkokulu ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortak projesi olan "Okuluma Yürürüm Sporumla Büyürüm" projesi kapsamında Araç Kapalı Spor Salonunda dönem sonu Proje Kapanış ve Belge Dağıtım Töreni düzenlendi.

İlçe protokolünün, Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin, milli sporcu ve antrenörlerin katılım gösterdiği Dönem Sonu Belge Dağıtım Töreninde Amatör Spor Kulüpler Başkanı ve Spor Müdürü Adem Keloğlu, proje hakkında bilgi vererek, projenin eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde spor dallarında branşlaşma yapılarak devam edeceğini ve öğrencilerin belirli spor dallarında takım oyunu eğitimi alacağını belirtti.

Keloğlu, projenin gerçekleşmesi için başvuruda bulunan ve büyük katkı sağlayan Okul Müdürü Dilek Kaynar Ergünay'a ve katkısı olan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Dilek Kaynar Ergünay, "İlçemiz eğitiminin temelinin atıldığı okulumuzda öğrencilerimizin her yönden gelişimini desteklemek, daha sağlıklı, özgüvenli, şiddetten ve kötü alışkanlıklardan uzak bireyler olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projenin çocuklarımızın minik kalplerinde güzel heyecanlar oluşturduğunu ve onları mutlulukla gülümsettiğimizi görmek bizleri çok mutlu etti. Bize bu imkanı sunan proje paydaşımız Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü değerli yetkililerine, Sayın Adem Keloğlu'na, projede özveri ile çalışan başta tüm antrenörlerimize teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Konuşmalarının ardından ilçe protokolünün öğrencilerine belge dağıtımı ile etkinlik son buldu.

Kaynak: İHA