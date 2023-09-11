Okulun açılışını öğretmeniyle karşılıklı göbek atarak kutladı

Kastamonu'da tatilin bitmesi ile okula dönen bir öğrenci, tören sırasında öğretmeniyle karşılıklı göbek atarak okulların açılışını kutladı.

Kastamonu'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla binlerce öğrenci ders başı yaptı. Okulların açılması dolayısıyla Ali Fuat Darende İlkokulu'nda tören düzenlendi. Tören sırasında bir öğrenci, okulların açılışını çiftetelli oynayarak kutladı. Bir öğretmen de göbek atan öğrenciye eşlik etti.

"Çocuklarımızı içinde bulunduğumuz çağı anlayacak, anlamlandıracak şekilde yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz"

Düzenlenen törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "En başta anne babalar olarak sizlerin, bizlerin çocuklarımıza modern tabirle güzel, iyi rol modeller olmaya çalışmamız lazım. Günümüzde çocuklarımız öyle korkunç etkiler altındalar ki sosyal medyadan, toplumdan, her taraftan en başta anne babaların gözlerini dört açmaları, çocuklarını sürekli gözlemeleri, korumaları, kollamaları onları iyi yönde eğitmek için hiçbir zaman bu çabayı bırakmamaları, bırakmadan devam etmeleri gerekiyor" dedi.

"Devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor"

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Çocukların yetiştirilmesi noktasında devletin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirten Vali Dallı, "Çocuklarımızı elbette içinde yaşadığımız çağı, 21'inci yüzyılı okuyacak, anlayacak, anlamlandıracak şekilde yetiştirmek için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Devletimiz de bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Tabii bunu yaparken kendi kültür ve medeniyet perspektifimizden bu anlamayı, okumayı, anlamlandırmayı yapmamız lazım. Meşhur benzetme şu, bir hazine sandığının üzerinde oturup dilenmek. Yani çocuklarımızı eğitirken bunu yaptırmamak, bunu yapmamak üzere eğitmemiz lazım. Bizim geçmişimiz, tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz öyle bir hazine ki başka hiç kimseden bir şey almaya, bakmaya aslında bizim ihtiyacımız yok. Kendimizinkini yeterince anlarsak, çocuklarımıza öğretebilirsek o hazine hepimize fazlasıyla yetecek durumda. Onun için çocuklarımızı bir hazine sandığının üzerinde oturup dilenen insanlar olarak yetiştirmememiz buna çok büyük özen göstermemiz lazım" diye konuştu.

"Öğrencilerimizi dijital dünyanın esiri yapmayacağız"

Eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Öğrencilerimizin cıvıltılarıyla, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizi kucaklamasıyla oluşan hava herkesi mutlu ediyor. Bizler de geleceğimizin teminatı istiklal ve istikbalimizin teminatı kıymetli gençlerimizin büyük ve güçlü Türkiye hedefleri çerçevesinde Türkiye yüzyılını imar edecek öğretmenlerimizle beraber geleceğe güvenle hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

Öğretmen ve öğrenciler, dev Türk bayrağı açtı

Konuşmaların ardından öğrenci ve öğretmenler, marşlar eşliğinde devasa Türk Bayrağı açtı. Gösterilerden sonra Sakarya'da 18-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 10 ülkeden yaklaşık bin 320 sporcunun katıldığı 11'inci Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Judo Turnuvası'nda derece elde eden öğrencilere Vali Meftun Dallı, ödüllerini takdim etti.

Vali Dallı'nın yeni öğretim yılının ilk zilini çalmasıyla öğrenciler sınıflarına girdi. Vali Dallı, beraberinde Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile birlikte sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Törene, Vali Meftun Dallı, Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı J. Albay Zafer Özden, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)