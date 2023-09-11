Okulun ilk günü didik didik arandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik, asayiş ve narkotik ekipleri eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte bölgelerinde bulunan okulların huzur ve güvenini sağlamak için harekete geçti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Okulun ilk günü didik didik arandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik, asayiş ve narkotik ekipleri eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte bölgelerinde bulunan okulların huzur ve güvenini sağlamak için harekete geçti. Servis araçları tek tek durdurulurken, en ince ayrıntısına kadar her şey kontrol edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahalarında bulunan yol güzergahlarında ve okul önlerinde servis araçlarında gerekli denetim ve kontrolleri yapılarak, okul servis aracı şoförlerine bilgilendirmeler yapıldı. Bursa'nın en yoğun okulun bulunduğu bölge olan Bademli Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, havadan da görüntülendi. Öğrencileri taşıyan servisler, tek tek durduruldu. Jandarma personeli tarafından öğrenciler, emniyet kemerini hareket etmeden bağlamaları, durmadan da çıkarmamaları konusunda bilgilendirildi. Ayrıca çocukların trafik kurallarını ve jandarmanın yaptığı çalışmaları anlatan el kitapçığı ile boyama kitabı hediye edildi.

Tek tek durdurulmanın öğrenciler kadar kendileri için de önemli olduğunu belirten servis şoförleri, "Bu denetimlerin daha sık yapılması gerekiyor. Yeni dönem başlamadan biz bütün eksikliklerimizi tamamladık. Sağlık ve güvenle işimizi yapıyoruz. Eksiği olan bir an önce tamamlamalı. Çünkü bu çocuklarımızın sağlığı için önemli" dedi.

Bursa'daki jandarma bölgesinde bulunan 315 okulun güzergahlarında sıkı denetimler arttırılırken, 500 personelle çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, çocukları fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan, tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla "Huzur ve güven uygulaması" ilkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu alanlarda yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Son Haberler
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi
Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi
Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı
Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!