Okulun ilk günü didik didik arandılar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik, asayiş ve narkotik ekipleri eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte bölgelerinde bulunan okulların huzur ve güvenini sağlamak için harekete geçti. Servis araçları tek tek durdurulurken, en ince ayrıntısına kadar her şey kontrol edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahalarında bulunan yol güzergahlarında ve okul önlerinde servis araçlarında gerekli denetim ve kontrolleri yapılarak, okul servis aracı şoförlerine bilgilendirmeler yapıldı. Bursa'nın en yoğun okulun bulunduğu bölge olan Bademli Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, havadan da görüntülendi. Öğrencileri taşıyan servisler, tek tek durduruldu. Jandarma personeli tarafından öğrenciler, emniyet kemerini hareket etmeden bağlamaları, durmadan da çıkarmamaları konusunda bilgilendirildi. Ayrıca çocukların trafik kurallarını ve jandarmanın yaptığı çalışmaları anlatan el kitapçığı ile boyama kitabı hediye edildi.

Tek tek durdurulmanın öğrenciler kadar kendileri için de önemli olduğunu belirten servis şoförleri, "Bu denetimlerin daha sık yapılması gerekiyor. Yeni dönem başlamadan biz bütün eksikliklerimizi tamamladık. Sağlık ve güvenle işimizi yapıyoruz. Eksiği olan bir an önce tamamlamalı. Çünkü bu çocuklarımızın sağlığı için önemli" dedi.

Bursa'daki jandarma bölgesinde bulunan 315 okulun güzergahlarında sıkı denetimler arttırılırken, 500 personelle çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, çocukları fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan, tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla "Huzur ve güven uygulaması" ilkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu alanlarda yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)