Okulun ilk gününde protokolü şaşırtan cevap

Bartın'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim sezonunda 32 bin 800 öğrenci ve 2 bin 500 öğretmen ders başı yaptı. Renkli görüntülerle başlayan programda, "büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna bir öğrencinin verdiği cevap hem şaşırttı, hem de güldürdü. Programda depremzede bir bebeğin ise kendisini seven valinin parmağını emmesi davetlileri güldürdü.

Bartın'da yeni öğretim sezonu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk bırakma töreni ile başladı. Alandaki programın ardından Gürgenpınarı İlkokulu'nda gerçekleştirilen sezon açılış töreninde ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda şiirler okunarak, halk dansları gösterileri sergilendi. Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilere yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün itibariyle Bartın'da 170 okulumuzda 1868 dersliğimizde 32 bin 800 bin öğrencimiz ve 2 bin 500 öğretmenimizle, eğitim ve öğretime sorunsuz başlamanın mutluluğunu yapıyoruz" dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise konuşmasında, "En kıymetli varlıklarımız evlatlarımızın, ailelerinden sonra ikinci yuvaları olan okullarına kavuştukları, güzel başlangıçların, yeni umutların ve heyecanların yaşanacağı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, geleceğe hazırlayan öğrencilerimiz, okul idarecilerimiz, velilerimiz, ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Nurtaç Arslan, Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile birlikte ilk zili çaldı. İlk derste öğrencileri yalnız bırakmayan protokol üyeleri, adeta çocukluklarına geri döndü. Kitapları inceleyen protokol üyeleri, öğrencilerle sık sık sohbet etti.

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Parmak hesabı ile toplama öğretti

Programda Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise, tek tek ilgilendiği öğrencilere parmak hesabıyla matematik öğretti. Çarpım tablosunu sorduğu öğrenciden cevap alamaması üzerine parmaklarını göstererek, öğrencilere toplama yapmasını anlattı.

Depremzede bebek valinin parmağını emdi

Kucağında bebeği ile birlikte çocuğunu okula getiren ve depremzede olduğunu belirten bir kadın ise okul koridorunda karşılaştığı Vali Nurtaç arslan'dan destek istedi. Anne ile konuşan Vali Arslan, bir taraftan ise bebeği sevmek istedi. Bu esnada ise bebek, minik elleri ile tuttuğu valinin parmağını ağzına götürerek emmeye başladı. Şaşıran ve duruma sevinen Vali Arslan, yardımcı olacaklarını belirterek, bebeği sevdi.

Emniyet Müdürlüğü polis memurlarının getirdiği not defteri ve anahtarlığı öğrencilere dağıtan protokol üyeleri, "çocuklara büyüyünce ne olmak istiyorsunuz" diyerek, hayallerindeki meslekleri sordu.

Öğrencinin cevabı hem güldürdü hem de şaşırttı

Sınıfta öğrencilerle sohbet eden Garnizon Komutanı Dz.Kd.Alb. Erkan Şahin, arka sırada oturan bir öğrenciye hayalindeki mesleği sorunca şaşırtan bir cevap aldı. Garnizon Komutanın Şahin, öğrencinin "Büyüyünce dondurmacı olmak istiyorum" cevabı üzerine kısa süreli şaşırdı. Bir süre gülen Komutan Şahin, yanına gelen Vali Arslan ile de öğrencinin cevabını paylaştı.

Gülüşmelere neden olan cevap üzerine Vali Arslan ise "Dondurmacı mı? Hedefi biraz yüksek tutsaydın olum. Neyse daha değişir o. Üniversiteye değişene kadar değişir o. Hatta bazen üniversiteye gittikten sonra bile değişiyor" dedi.

Vali öğrenciyi yanlış anladı

Vali Arslan, başka kim ne olmak istiyor sorusuna ise arka sırada oturan başka bir öğrenci, "asker olmak istiyorum" cevabını verdi. Cevabı yanlış anlayan Vali Arslan, öğrenciye "Einstein mı" diye tekrar sordu. Biraz daha öğrenciye yaklaşan Vali Arslan, çevredekilerin de ikazı üzerine "Asker olmak istiyor, tamam ben de bir Einstein mi çıkacak, ne yapacak diye düşünerek sevindim" diye konuştu. Öğrencinin asker cevabı ise hemen yanında bulunan deniz üniformalı Garnizon Komutanı Erkan Şahin'i gülümsetti.

Vali ve beraberindeki protokol program sonunda ise okul idareci ve öğretmenleri ile toplantı yaparak, eksikleri konusunda bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)