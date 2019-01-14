Okulunun yakıt tankı patladı, sızan mazot denize ulaştı

Muğla'nın Datça ilçesinde, okulun patlayan yakıt tankından sızan mazot 1 kilometre uzaklıktaki denize ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Datça'nın İskele Mahallesi'nde bulunan Yılmazlar Ortaokulunun bahçesinde bulunan 6 ton kapasiteli yakıt tankına gün içerisinde mazot yüklemesi yapıldı. Yükleme sırasında oluşan yüksek basınç nedeniyle tankta patlak meydana geldi. Fark edilmeyen yarıktan sızmaya başlayan mazot kanalizasyona karıştı.

Kanalizasyonun tıkalı olması mazotu denize yönlendirdi

2-3 kilo metre uzakta bulunan arıtma tesisiyle bağlantılı olan kanalizasyonun atılan gazete kağıtları nedeniyle tıkalı olması nedeniyle taşan mazot ilerleyerek 1 kilometre mesafede bulunan denize ulaştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbar etmesi üzerine, Datça Belediyesi ekipleri denize ulaşan yakıt sıkıntısına müdahale etti.

Kanalizasyonu tıkayan gazete kağıtlarının çıkarılmasıyla, yakıt sızıntısının arıtma tesisine yönlendirilmesi sağlandı. Denize kadar ulaşan sızıntının üzeri kum ile kapatıldı. Belediye ekipleri ve çevre mühendisleri sızıntının denizle buluştuğu sahilde inceleme yaptı. 6 tonluk yakıt deposundan yaklaşık 2-3 tonluk bir bölümün sızdığı ve bunun bir miktarının denize ulaşmış olabileceği belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, denizde gerekli çalışmalara başlanılacağı öğrenildi.

"Eğitim öğretim aksamayacak"

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Gürsel Uçar, durumun ihbar edilmesinin ardından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi. Datça'da hava sıcaklıklarının 13 ila 14 derece civarlarında olduğuna işaret eden Uçar, ortada eğitim öğretimi aksatacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Kaynak: İHA