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Okuma yazma bilmeyen adam parmak basarak 4 milyonundan oldu! "İyi bir adam sanıp inandım"

Kahramanmaraş'ta okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat isimli bir adam kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen bir şahıs ile tapu dairesine giderek, 4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devretti

Okuma yazma bilmeyen adam parmak basarak 4 milyonundan oldu! "İyi bir adam sanıp inandım"

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen olayda okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat, güveninin kurbanı oldu. Kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen Resul T.'ye inanan Bolat, birlikte tapu dairesine gitti.

"HER ŞEYİMİ ALMIŞ"

4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devreden Bolat,  "İyi bir adam sanıp inandım. Meğer her şeyimi almış. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan gayrimenkulleri önce kendi üzerine aldı, daha sonra da hanımının üzerine geçirmiş. Yani sen bir şey iddia ettiğin zaman "Benim üzerimde bir şey yok" deyip kenara çıkıyor. Biz, gayrimenkullerin geri alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Okuma yazma bilmeyen adam parmak basarak 4 milyonundan oldu! İyi bir adam sanıp inandımOkuma yazma bilmeyen adam parmak basarak 4 milyonundan oldu! İyi bir adam sanıp inandım

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