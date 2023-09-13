Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YENİMEK), her yıl yüzlerce vatandaşın faydalandığı okuma-yazma kurslarına yeni dönem için kayıt almaya başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YENİMEK), her yıl yüzlerce vatandaşın faydalandığı okuma-yazma kurslarına yeni dönem için kayıt almaya başladı.

Çeşitli nedenlerden okuma yazma öğrenme fırsatını bulamayan ve büyük zorluk yaşayan vatandaşlara fırsat sunan Yenimahalle Belediyesi, her eğitim döneminde yüzlerce ilçe sakinine okuma yazma öğretiyor. Eğitime katılarak başarılı olan kursiyerlere MEB onaylı okuma yazma sertifikası da veriliyor.

5 bin vatandaş okuma yazma öğrendi

YENİMEK'te meslek edinme ve kişisel gelişim için her yıl binlerce vatandaşın eğitim aldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kurs merkezlerimizi ilçemizin 21 farklı noktasında konumlandırdık. Böylece YENİMEK ile hayatına renk katan, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerini geliştiren ve bunun yanında meslek edinerek gelir sağlayan binlerce yurttaşımız var. Bugüne kadar hayatında okuma yazma öğrenme şansını bulamayan 5'binin üzerinde Yenimahalleli okuma yazmayı YENİMEK ile öğrendi. Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok. Okuma yazma bilmeyen ve öğrenmek isteyen her yurttaşımızı kurs merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı

Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı

Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı

Okuma yazma kursuna kayıtlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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