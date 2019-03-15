Okuma yazma seferberliğinde Mardin örnek oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, okuma yazma bilmeyen vatandaşların okuma yazma öğrenmesi başlattığı çalışmalar kapsamında 2 bin 200 kadın okuma yazma öğrendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan okuma yazma Seferberliğinde Mardin'de 2 bin 200 kadına ulaşılarak kadınların okuma ve yazma öğrenmesi sağlandı. Kırsal mahallelerde haneler tek tek hedefe ulaşmak için ziyaret edilirken, okuma yazma bilmeyen kadınların tespitinin sağlandı. Açılan 151 kursla eğitimler alan kadınlar okuma yazma öğrenerek büyük başarı elde etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında nüfusa oranla Türkiye birinciliği elde edildi. Okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikaları törenle verildi.

Mardin'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in çalışmalarla örnek olmaya devam ettiğini söyledi. Vali Yaman, "İlimizde her yönüyle başarılı çalışmalara imza atmaktayız. Vatandaşlarımızın mutlu olması hedefiyle başladığımız yolda 2 yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan birisi ise okuma yazma bilmeyen kadınlarımızın eğitim almalarıyla ilgiliydi. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan okuma yazma seferberliği başlatmıştı. Bu çağrıya tüm illerimiz katılım sağlamıştı. İlimizde yapılan çalışmalar ile Türkiye çapında ilk 10'a girdik. Fakat nüfusa orantılı baktığımızda birinci olduk diyebiliriz. Personelimiz, tüm kırsal mahallelere giderek hane hane kapıları çaldılar. Okuma yazma bilmeyen kadınları tespit ederek kursların açılmasını sağladılar. 1 yıl da 2 bin 200 kadına açtığımız 151 kursla okuma yazma öğrettik. Şimdi kadınlarımız gittikleri yerlerde sıkıntı yaşamadan işlerini görebiliyorlar. Onların dualarını almak ise en büyük mutluluğumuz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA