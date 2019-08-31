“Okumak Güzeldir” projesine gençlerden yoğun ilgi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesinin ortak projeleri olan "Okumak Güzeldir" projesi geniş bir kitleye ulaşarak, yoğun ilgi gördü.

8 aydan bu yana devam eden proje Ağustos ayının sonu itibariyle sona ererken proje bakanlık logoları altında süresiz bir şekilde devam edecek.

Proje kapsamında okullarda yazar buluşmaları yanı sıra öğrenciler çevre illerdeki tarihi mekanlara götürüldü. Bunun yanı sıra öğrenciler sinema ile keyifli dakikalar geçirirken, cemevi içerisinde yer alan dev kütüphaneden faydalandı.

Proje kapsamında yapmış oldukları çalışmalara dikkat çeken Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı destek programı kapsamında "Okumak Güzeldir" projesi 1 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup, 31 Ağustos 2019 tarihinde son buldu. Yani 8 aylık bir süreçten sonra projemizi tamamlamış oluyoruz. Bu projemizi bakanlık logoları altında süresiz bir şekilde devam ettireceğiz. Projemiz kapsamında gençlerimiz yoğun bir şekilde cemevimizde yer alan kütüphanemize geldiler. Gençlerimiz sıcak bir ortamda bir yandan kitaplarını okurken, diğer yandan ikramlarımızdan faydalandılar. Ayrıca projemiz kapsamında yazarlarımızı öğrencilerimizle buluşturduk. Gençlerimizi projemiz kapsamında gezi turlarıyla farkı illerdeki tarihi mekanlara götürdük. Bunun yanı sıra gençlerimizi sinemaya götürdük. Projemiz 31 Ağustos'ta bitse bile bizler bu çalışmalarımıza ara vermeden aralıksız bir şekilde devam ettireceğiz. Projemiz son bulmuş olsa bile kütüphanemiz sürekli olarak gençlerimize açık olacaktır. Gençlerimiz sürekli olarak kütüphanemizden faydalanabilirler. Yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda halkımıza hizmet veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak projemiz kapsamında 8 bin kitabımız kütüphanemizde mevcuttur. Kütüphanemizde her yaş grubuna hitap eden kitaplarımız mevcuttur. Gençlerimizi kütüphanemize davet ederek, hem ikramlarımızdan hem de kitaplarımızdan faydalanmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA