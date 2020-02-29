Kilis'in Polateli ilçesinde yürütülmekte olan "Okumak Yaşamaktır" projesi kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.

Polateli Kaymakamı Mahmut Şener ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahir Kuzu ile Vali Güner Özmen Ortaokulunda öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı. Polateli ilçesinde tüm okullarda ilk dersin okuma saati olarak yürütüldüğü projeyle farkındalık oluşturularak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldığı bildirildi.

Etkinlik sonrası öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Mahmut Şener, hem eğitim hem de okulun ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: İHA