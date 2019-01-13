‘Okumayı’ otobüste kitap okuyarak teşvik ettiler

Batman'da bir grup, vatandaşları toplu taşıma araçlarında cep telefonlarına bakmak yerine kitap okumaya teşvik etmek amacıyla belediye otobüslerinde kitap okudu.

Batman Belediyesi ile Batman Okusun Grubu tarafından kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. "Kitap Trafiği" adı verilen etkinlik kapsamında Bölge Devlet Hastanesi önündeki durakta belediye otobüsüne binen grup, vatandaşları toplu taşıma araçlarında cep telefonlarına bakmak yerine kitap okumaya teşvik amacıyla kitap okudu.

Batman Okusun Grubu yöneticisi Serhat Sevim, kitap okumanın yerinin olmadığını belirterek, "Bir araç sizi bir yerden başka bir yere götürebilir ama kitap okumak sizi başka alemlere götürür. Biz de bugün bundan yola çıkarak "Kitap Trafiği" etkinliği başlattık. Amacımız insanlara kitap okumanın farkındalığını göstermek. Biz daha önce 8 tane proje üretmiştik. Kitap okumanın basit bir şey olmadığını göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düşündük. Çünkü kitap okuma çok basit bir şeymiş gibi algılanıyor ama kitap her yerde okunabilir. İnsanların cep telefonlarına odaklanması yerine onları kitap okumaya teşvik ediyoruz" dedi.

"Artık kitaplarla sokaktayız"

Etkinliğe katılan İrem Öztoprak, projeye ilk başladığı zamanlarda ciddiye almadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Batman'da güzel şeylerin olabileceğine inandım. İlk önce okulca gelmiştik fakat şimdi görevliyim. Bu durumdan çok memnunum. Ne kadar okutabilirsek o kadar gelişebileceğimizi düşünüyorum. Otobüslere bindiğimiz zaman insanlar daha çok birbiriyle konuşuyor ve telefonla meşgul. Biz başka bir şey yapalım dedik. Aslında farkındalık oluşturmak istediğimiz için böyle bir şeye başvurduk. Çokta ilgi gördük, aslında bundan dolayı mutlu oldum. Cep telefonlarını bırakıp bundan sonra kitaplarla sokaktayız" diye konuştu.

Okumanın yaşı olmadığını vurgulayan Şahabettin Tunç ise, "Herkesi kitap okumaya teşvik edelim. Okuyarak insan kendini geliştirebilir. Kötü alışkanlıklardan vazgeçirebilir. Şu cep telefonlarında 10 saatimizi boşuna harcıyoruz. Yapmayalım, kitap okuyalım. Her kitaptan iki cümle öğrenirsek dünyanın bilgisi eder" ifadelerini kullandı.

"Kitap okunan yerde kan dökülmez"

Gençleri karşısında gördüğünde şaşırdığını anlatan otobüs yolcusu Veysi Mercimekçi, "Böyle bir etkinlik Batman'da gerçekleştiğinden dolayı çok mutluyuz. Çünkü kitapların okunduğu yerlerde kan dökülmesinin daha az olduğunu düşünüyorum. Yolculuğu genellikle toplu taşıma araçlarında yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaştığımdan dolayı şaşırdım" diye konuştu.

Çok güzel duygular içerisinde olduğunu anlatan yolcu Dilan Mercan ise, şunları söyledi:

"Otobüse yoluma gitmek için bindim. Fakat böyle her yerde kitapların asıldığını gördüğümde bayağı şaşırdım. Çok güzel duygular hissettim. Çünkü Batman için, bu bölge, bu şehirler için böyle güzel bir etkinliğin yapılması beni duygulandırdı. Sürekli olmasını isterim. Girdiğim her yerde kitaplarla karşılaşmak isterim. Uzun yolda var, bu süre içinde kitap okumak bize çok şey katacaktır."

Kaynak: İHA