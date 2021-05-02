Okur Temsilcisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2642.19

Meslek Adı : Okur Temsilcisi

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu : Gazeteciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Okuyucu ile gazete arasında iletişim kurulmasını sağlayan, gazetenin baskı-dağıtım-muhteviyat ile ilgili okur şikâyetlerini ilgili birime bildiren, gazetenin etik kurallar doğrultusunda kaliteli bir gazete çıkarılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Okur temsilcisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Okuyucu ile gazete arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

b) Okurların e-posta, fax veya telefonla gazetenin baskı- dağıtım-muhteviyatı ile ilgili her türlü okur şikâyetlerini ilgili birime bildirmek

c) Gazetenin baskı-dağıtım-muhteviyat ile ilgili okur şikâyetlerini ilgili birime bildirmek,

d) Şikâyet neticesini okurla paylaşmak,

e) Gazeteciliğin temel ilkelerinin ve etik kuralların uygulanması neticesinde daha kaliteli bir gazete çıkarılmasına yardımcı olmak,

f) Okuyucunun gazetesine olan saygısını kazanmasını ve daimi olarak okuyuculuğa devam etmesini sağlamaya çalışmak,

g) Okuyucuların gazete ile alakalı şikâyetlerine karşı yaptığı geri dönüşler sayesinde, okuyucuya gazete tarafından kendilerinin ciddiyete alındığını hissettirmek,

h) Okur temsilcisi gazete adına hem okuyucu tenkitlerini halkla ilişkiler görevini yapmak,

i) Gazetenin etik değerlere uygun çıkmasını sağlamak için gazete personelini de teşvik etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Okur Temsilcisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) mesleği için “3211.29” kod olarak kullanılır iken Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf mesleği için “8132.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Okur Temsilcisi Meslek Kodu “2642.19” olarak belirlenmiştir.

