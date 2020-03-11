Okuyacak Çocuklar Derneği’nden Kariyer Söyleşileri

Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanına kitap, kıyafet, tohumlu kalemler gönderen ve onlarca kütüphane kuran Okuyacak Çocuklar Derneği, yeni projesi Kariyer Söyleşileri'ni hayata geçirdi. Söyleşilerde alanında uzman isimler, öğrencilerle buluşarak gelecek planları ve meslek seçimleri konusunda yol gösterecek.

Okuyacak Çocuklar Derneği, öğrencilerin hayatlarına dokunacak yeni bir projeye daha imza attı. Alanında uzman isimleri öğrencilerle buluşturan "Kariyer Söyleşileri"nin ilki Güdül Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesinde düzenlendi. Etkinlik kapsamında Dernek Başkanı Ali Murat Karabağ, Alper Aksoy, Cevdet Cantürk, Sultan Serdar Doksöz ve Dr. M. Serhat Semercioglu öğrencilere geleceğin meslekleri ve kariyer planlaması hakkında bilgiler verdi. İlk seminere Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, Güdül Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Müdürü Hakan Sarıca da katıldı.

Gönüllü bir ekibin gençlerle buluşarak geleceklerine ışık tuttuğunu belirten Okuyacak Çocuklar Derneği Başkanı Karabağ, "Dernek olarak bugüne kadar ağırlıklı köy okullarına olmak üzere 26 bin kitap, 3 bin okul kıyafeti, 600 tohumlu kalem ulaştırdık. Onlarca kütüphane kurarak çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunduk. Şimdi de "Der'ki söyleşileri" ismini verdiğimiz etkinliklerle öğrencilerin doğru bir gelecek planlaması için nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili paylaşımda bulunuyoruz. Alanında uzman isimlerden oluşan gönüllü ekibimiz gençlere mesleklerini ve başarı sırlarını anlatıyor. İlkini Güdül Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesinde başlattık. Ekip üyelerimiz burada seminer vermeye devam edecek. Bu söyleşileri daha da büyüterek geleceğimizin teminatı olan binlerce gencimize ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA