Okuyanın kanı çekildi! Mersin'de, hamile karısını katledip, sazlığa gömdü!

Mersin'de akıl almaz bir olay yaşandı. Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu bilinen zanlı Nasır A. 10 gün önce kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle göz altına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı. Aynı ismin, hamile olan karısını da katledip, bahçelerinin arkasında bulunan sazlığa gömdüğü öğrenildi.

İTİRAF GELDİ, CESET BULUNDU!

Kan donduran cinayetin ardından, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, derin araştırma için kolları sıvadı. Zanlı Nasır A.'nın 4 aylık hamile karısı Rim A.'nın, 22 Aralık'tan bu yana kayıp olduğu öğrenildi. Kayıp hamile kadının bulunması için harekete geçen ekipler, zanlı Nasır A.'nın eşini de öldürdüğünü göz önünde bulundurarak, aynı aileden 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin itirafı olayın seyrini değiştirerek, Nasır A.'nın, hamile karısını da öldürüp bahçenin arka tarafında bulunan sazlığa gömdüğünü itiraf etti.

İtiraf üzerine adrese giden ekipler, kazıtılan sazlıkta genç kadının cansız bedenine rastladı.

Polis olaya ilişkin incelemelerine devam ediyor.