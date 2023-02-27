Olabanjo Ogunji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olabanjo Ogunji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olabanjo Ogunji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olabanjo Ogunji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Olabanjo Ogunji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olabanjo Ogunji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olabanjo Ogunji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olabanjo Ogunji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olabanjo Ogunji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olabanjo Ogunji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olabanjo Ogunji 20 Ocak 2001 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olabanjo Alexander Ogunji şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olabanjo Ogunji Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. Olabanjo Ogunji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Olabanjo Ogunji'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olabanjo Ogunji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olabanjo Ogunji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Olabanjo Ogunji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olabanjo Ogunji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında RFS II

6 Mart 2020 yılında Jelgava

19 Temmuz 2020 yılında RFS II

25 Temmuz 2020 yılında Tukums

31 Aralık 2020 yılında RFS II

1 Temmuz 2021 yılında Auda

1 Temmuz 2022 yılında Riga

Olabanjo Ogunji kimdir

Olabanjo Ogunji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olabanjo Ogunji şuan Riga FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Sapphire Academy

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Olabanjo Ogunji nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Rudolfs Soloha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolfs Soloha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rudolfs Soloha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rudolfs Soloha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Birkir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Birkir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Klavs Lauva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klavs Lauva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Klavs Lauva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klavs Lauva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikulas Val Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikulas Val Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikulas Val Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikulas Val Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi