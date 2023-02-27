Olabanjo Ogunji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olabanjo Ogunji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olabanjo Ogunji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olabanjo Ogunji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olabanjo Ogunji 20 Ocak 2001 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olabanjo Alexander Ogunji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olabanjo Ogunji Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. Olabanjo Ogunji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Olabanjo Ogunji'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olabanjo Ogunji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olabanjo Ogunji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olabanjo Ogunji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olabanjo Ogunji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında RFS II

6 Mart 2020 yılında Jelgava

19 Temmuz 2020 yılında RFS II

25 Temmuz 2020 yılında Tukums

31 Aralık 2020 yılında RFS II

1 Temmuz 2021 yılında Auda

1 Temmuz 2022 yılında Riga

Olabanjo Ogunji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olabanjo Ogunji şuan Riga FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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