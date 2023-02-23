Olaf Kobacki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olaf Kobacki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olaf Kobacki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olaf Kobacki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olaf Kobacki 10 Temmuz 2001 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olaf Kobacki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini topgoal sports management yapmaktadır. Olaf Kobacki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Olaf Kobacki'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Olaf Kobacki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olaf Kobacki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olaf Kobacki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olaf Kobacki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2018 yılında Atalanta U18

1 Temmuz 2019 yılında Atalanta U19

12 Ağustos 2021 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2022 yılında Atalanta

1 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

5 Temmuz 2022 yılında Miedz Legnica

30 Haziran 2023 yılında Arka Gdynia

Olaf Kobacki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olaf Kobacki şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Olaf Kobacki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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