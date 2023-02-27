Olafur Aron Petursson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Aron Petursson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olafur Aron Petursson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olafur Aron Petursson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olafur Aron Petursson 17 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olafur Aron Petursson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olafur Aron Petursson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍF Magni Grenivík futbol takımında oynamaktadır. ÍF Magni Grenivík takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Olafur Aron Petursson'nin ÍF Magni Grenivík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olafur Aron Petursson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olafur Aron Petursson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olafur Aron Petursson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olafur Aron Petursson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında KA Akureyri

20 Temmuz 2018 yılında Mangi

16 Ekim 2018 yılında KA Akureyri

26 Temmuz 2019 yılında Mangi

16 Ekim 2019 yılında KA Akureyri

22 Şubat 2020 yılında Thór

11 Mayıs 2022 yılında KA Akureyri

15 Şubat 2023 yılında Mangi

Olafur Aron Petursson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olafur Aron Petursson şuan ÍF Magni Grenivík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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