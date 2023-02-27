Olafur Floki Stephensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Floki Stephensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olafur Floki Stephensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olafur Floki Stephensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olafur Floki Stephensen 29 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olafur Floki Stephensen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olafur Floki Stephensen, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leiknir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Leiknir Reykjavík takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Olafur Floki Stephensen'nin Leiknir Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Olafur Floki Stephensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olafur Floki Stephensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Şubat 2022 yılında Valur
17 Şubat 2023 yılında Leiknir
31 Aralık 2023 yılında Valur
Olafur Floki Stephensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olafur Floki Stephensen şuan Leiknir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.