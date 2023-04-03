Olafur Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olafur Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olafur Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olafur Gudmundsson 18 Mart 2002 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ólafur Guðmundsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olafur Gudmundsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Olafur Gudmundsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Olafur Gudmundsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Olafur Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olafur Gudmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olafur Gudmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olafur Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2019 yılında Breidablik

16 Mayıs 2019 yılında Augnablik

2 Temmuz 2019 yılında Breidablik

1 Temmuz 2020 yılında Keflavík

12 Ağustos 2020 yılında Breidablik

18 Şubat 2021 yılında Grindavík

16 Temmuz 2021 yılında Breidablik

17 Temmuz 2021 yılında Hafnarfjördur

Olafur Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olafur Gudmundsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Olafur Gudmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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