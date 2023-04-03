Olafur Haukur Ariliusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Haukur Ariliusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olafur Haukur Ariliusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olafur Haukur Ariliusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olafur Haukur Ariliusson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olafur Haukur Ariliusson Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına - tarihinde katılmıştır. Olafur Haukur Ariliusson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olafur Haukur Ariliusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olafur Haukur Ariliusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olafur Haukur Ariliusson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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