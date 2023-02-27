Olafur Karl Finsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Karl Finsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olafur Karl Finsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olafur Karl Finsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Olafur Karl Finsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Karl Finsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olafur Karl Finsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Karl Finsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olafur Karl Finsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olafur Karl Finsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olafur Karl Finsen 30 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olafur Karl Finsen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportic Players Management yapmaktadır. Olafur Karl Finsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Olafur Karl Finsen'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Olafur Karl Finsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olafur Karl Finsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Olafur Karl Finsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olafur Karl Finsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2008 yılında AZ Alkmaar U19

20 Mart 2010 yılında Stjarnan

30 Haziran 2011 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2011 yılında Stjarnan

22 Şubat 2012 yılında Selfoss

21 Şubat 2013 yılında Stjarnan

19 Ağustos 2015 yılında Sandnes Ulf

31 Aralık 2015 yılında Stjarnan

21 Şubat 2018 yılında Valur

13 Ağustos 2020 yılında Hafnarfjördur

16 Ekim 2020 yılında Valur

22 Şubat 2021 yılında Stjarnan

11 Şubat 2023 yılında Fylkir

Olafur Karl Finsen kimdir

Olafur Karl Finsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olafur Karl Finsen şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stjarnan FC, AZ Alkmaar

Olafur Karl Finsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 20 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Olafur Karl Finsen nereli

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