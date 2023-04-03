Olafur Kristofer Helgason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Kristofer Helgason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olafur Kristofer Helgason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olafur Kristofer Helgason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Olafur Kristofer Helgason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Kristofer Helgason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olafur Kristofer Helgason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olafur Kristofer Helgason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olafur Kristofer Helgason 24 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olafur Kristofer Helgason Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Olafur Kristofer Helgason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 20 Ekim 2018 tarihinde katılmıştır. Olafur Kristofer Helgason'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

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Olafur Kristofer Helgason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olafur Kristofer Helgason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Olafur Kristofer Helgason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olafur Kristofer Helgason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2018 yılında Fylkir

6 Haziran 2020 yılında Ellidi

16 Ekim 2020 yılında Fylkir

Olafur Kristofer Helgason kimdir

Olafur Kristofer Helgason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olafur Kristofer Helgason şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Olafur Kristofer Helgason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Olafur Kristofer Helgason nereli

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