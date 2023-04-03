Olafur Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olafur Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olafur Olafsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Olafur Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olafur Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olafur Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olafur Olafsson 8 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ólafur Íshólm Ólafsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olafur Olafsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSirius Football Management yapmaktadır. Olafur Olafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Olafur Olafsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Olafur Olafssonboyu ve yaşı kaç

Olafur Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olafur Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Olafur Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olafur Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Fylkir

16 Mayıs 2017 yılında Breidablik

21 Şubat 2019 yılında Fram Reykjavík

7 Temmuz 2019 yılında Breidablik

22 Şubat 2020 yılında Fram Reykjavík

Olafur Olafsson kimdir

Olafur Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olafur Olafsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Olafur Olafsson nereli

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