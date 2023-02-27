Olafur Orn Asgeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olafur Orn Asgeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olafur Orn Asgeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olafur Orn Asgeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olafur Orn Asgeirsson 2 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olafur Orn Asgeirsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 13 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Olafur Orn Asgeirsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Olafur Orn Asgeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olafur Orn Asgeirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Olafur Orn Asgeirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olafur Orn Asgeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2020 yılında Ýmir

13 Şubat 2021 yılında HK Kópavogs

Olafur Orn Asgeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olafur Orn Asgeirsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Olafur Orn Asgeirsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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