Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan NATO karargahında bugün başladı. Zirve kapsamında dün Belçika'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında karargaha geldi.

Daha sonra liderler, aile fotoğrafı çektirdi. Toplantıda Rusya - Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş ve son durum masaya yatırılacak.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

NATO SEKRETERİ: DAHA FAZLA KARAR ALACAĞIZ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.