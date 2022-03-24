Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’lı Baba dizisine bomba oyuncu geliyor! Reytingler altüst olacakBarcelona – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?İrem Derici, ayrılık sonrası Cem Belevi'ye küfrü bastı! "*mk salağı!"Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...Elektrik faturanız bu yüzden kabarık geliyor! Yüzde 23 tasarruf için o cihazlara dikkat edin! İşte cebinizi rahatlatacak detaylarİrem Derici ve Cem Belevi aşkı sona erdi! Cinsel organına etiketledi, ilişki bitti! Amsterdam onlara yaramadı!Murat Övüç kadınlara meydan okudu! Göğüs dekoltesiyle çıplaklık modasına uyduJennie Kim kimdir? Nereli, kaç yaşında?29 Ekim'in anlamı nedir 2022? | Cumhuriyet Bayramı anlam ve önemi 2022İrem Derici - Cem Belevi ayrıldı mı? İrem Derici - Cem Beleci neden ayrıldı?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...

Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...

Rusya- Ukrayna savaşı gündemiyle toplanan NATO üyesi ülkeler, Belçika'da gerçekleştirilen Olağanüstü NATO Zirvesi'nde toplandılar. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım gösterdi.

Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan NATO karargahında bugün başladı. Zirve kapsamında dün Belçika'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında karargaha geldi. 

Daha sonra liderler, aile fotoğrafı çektirdi. Toplantıda Rusya - Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş ve son durum masaya yatırılacak. 

Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON'LA GÖRÜŞTÜ

Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...

NATO SEKRETERİ: DAHA FAZLA KARAR ALACAĞIZ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.

Olağanüstü NATO Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı! Gündem: Rusya- Ukrayna savaşı...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT