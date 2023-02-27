Olaide Badmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olaide Badmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olaide Badmus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olaide Badmus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olaide Badmus 12 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olaide Muhammed Badmus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olaide Badmus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MATCHING SPORT yapmaktadır. Olaide Badmus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Olaide Badmus'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olaide Badmus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olaide Badmus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olaide Badmus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olaide Badmus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valmiera

17 Şubat 2021 yılında Riteriai

Olaide Badmus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olaide Badmus şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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