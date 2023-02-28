Olaoluwa Ojetunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olaoluwa Ojetunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olaoluwa Ojetunde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olaoluwa Ojetunde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olaoluwa Ojetunde 6 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Olaoluwa Ayanwale Ojetunde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olaoluwa Ojetunde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 007 Agency yapmaktadır. Olaoluwa Ojetunde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Olaoluwa Ojetunde'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olaoluwa Ojetunde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olaoluwa Ojetunde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olaoluwa Ojetunde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olaoluwa Ojetunde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2021 yılında FC Sevan

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında L. Artsakh

Olaoluwa Ojetunde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olaoluwa Ojetunde şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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