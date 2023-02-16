Olarenwaju Kayode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olarenwaju Kayode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olarenwaju Kayode kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olarenwaju Kayode ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Olarenwaju Kayode kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olarenwaju Kayode Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olarenwaju Kayode adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olarenwaju Kayode Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olarenwaju Kayode 8 Mayıs 1993 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olarenwaju Kayode Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olarenwaju Kayode, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ümraniyespor futbol takımında oynamaktadır. Ümraniyespor takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Olarenwaju Kayode'nin Ümraniyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Olarenwaju Kayode Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/larry_kayode_8_/

Olarenwaju Kayodeboyu ve yaşı kaç

Olarenwaju Kayode Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olarenwaju Kayode isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Olarenwaju Kayode Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olarenwaju Kayode futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında ASEC Mimosas

1 Temmuz 2010 yılında AFAD Djékanou

31 Aralık 2011 yılında ASEC Mimosas

31 Ocak 2012 yılında FC Luzern

31 Aralık 2012 yılında ASEC Mimosas

1 Ocak 2013 yılında FC Heartland

11 Eylül 2013 yılında ASEC Mimosas

12 Eylül 2013 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2014 yılında ASEC Mimosas

1 Temmuz 2014 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2015 yılında Austria Wien

17 Ağu 2017 yılında Man. City

18 Ağu 2017 yılında Girona FC

31 Ocak 2018 yılında Man. City

2 Mart 2018 yılında Shakhtar D.

30 Haziran 2018 yılında Man. City

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar D.

15 Ağu 2019 yılında Gaziantep FK

3 Ağu 2020 yılında Shakhtar D.

22 Eylül 2020 yılında Sivasspor

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

30 Ocak 2023 yılında Ümraniyespor

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Olarenwaju Kayode kimdir

Olarenwaju Kayode Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olarenwaju Kayode şuan Ümraniyespor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Olarenwaju Kayode Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 6 gol atmıştır.

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Olarenwaju Kayode nereli

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