Olav Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olav Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olav Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olav Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olav Moreira 23 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olav Moreira Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Olav Moreira'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olav Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olav Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Olav Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olav Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Jeunesse Canach U19

1 Temmuz 2019 yılında RFCU Luxem. U19

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Olav Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olav Moreira şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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