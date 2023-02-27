Olav Oby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olav Oby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olav Oby kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Olav Oby ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Olav Oby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olav Oby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Olav Oby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olav Oby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olav Oby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olav Oby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olav Oby 13 Ekim 1994 tarihinde Sarpsborg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Olav Øby şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olav Oby Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Olav Oby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Olav Oby'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Olav Oby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olav Oby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Olav Oby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olav Oby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2013 yılında Sarpsborg 08

18 Ağustos 2015 yılında Follo FK

31 Aralık 2015 yılında Sarpsborg 08

23 Ocak 2016 yılında Strømmen IF

26 Temmuz 2017 yılında Sarpsborg 08

27 Temmuz 2017 yılında Kristiansund

31 Aralık 2017 yılında Sarpsborg 08

18 Ocak 2018 yılında Kongsvinger

20 Mart 2019 yılında KFUM Oslo

23 Ağustos 2019 yılında Kristiansund

29 Haziran 2020 yılında KFUM Oslo

15 Ocak 2021 yılında Fredrikstad

9 Şubat 2023 yılında KR Reykjavík

Olav Oby kimdir

Olav Oby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olav Oby şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sarpsborg 08 FF (-3/2013)

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Olav Oby nereli

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