Olawale Doyeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olawale Doyeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olawale Doyeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Olawale Doyeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Olawale Doyeni {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Olawale Doyeni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olawale Doyeni, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Olawale Doyeni'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Olawale Doyeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Olawale Doyeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dakkada FC
1 Kasım 2021 yılında Enugu Rangers
Olawale Doyeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Olawale Doyeni şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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