Olawale Onanuga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olawale Onanuga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olawale Onanuga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olawale Onanuga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olawale Onanuga 27 Aralık 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olawale Onanuga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Divinelinks Sports Group yapmaktadır. Olawale Onanuga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Olawale Onanuga'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Olawale Onanuga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olawale Onanuga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Olawale Onanuga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olawale Onanuga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2021 yılında KS Kastrioti

Olawale Onanuga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olawale Onanuga şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.