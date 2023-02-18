Olaxon A Tamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olaxon A Tamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Olaxon A Tamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Olaxon A Tamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Olaxon A Tamba 10 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Tayland,Liberya uyrukludur.Gerçek adı da โอลัคซอน เอ แทมบา şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Olaxon A Tamba Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Olaxon A Tamba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Olaxon A Tamba'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Olaxon A Tamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Olaxon A Tamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Olaxon A Tamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Olaxon A Tamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Haziran 2020 yılında Sukhothai FC

1 Temmuz 2021 yılında Chiangmai B

1 Ocak 2022 yılında Chiangmai Utd.

4 Ocak 2022 yılında Chiangrai City

31 Mayıs 2022 yılında Chiangmai Utd.

1 Eylül 2022 yılında Metalac

30 Haziran 2023 yılında Chiangmai Utd.

Olaxon A Tamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Olaxon A Tamba şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Olaxon A Tamba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tayland U23 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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