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  3. Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi.

Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi.

Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi.

Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi.

Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evdeki yangını söndürdü.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev sahibi Zahit S. de dumandan etkilendi.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ÇUKURCA

MÜCAHİDE AKILOTU

0

0%

MERKEZ

RAHMİ ÇİFTÇİ

0

0%

ŞEMDİNLİ

ABDULVAHİT ÇİFTÇİ

0

0%

YÜKSEKOVA

YAVUZ DALGIÇ

0

0%

DERECİK

SÜMEYYE SÖĞÜT

0

0%

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