Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi.
Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi.
Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evdeki yangını söndürdü.
İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev sahibi Zahit S. de dumandan etkilendi.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
MÜCAHİDE AKILOTU
0
0%
RAHMİ ÇİFTÇİ
0
0%
ABDULVAHİT ÇİFTÇİ
0
0%
YAVUZ DALGIÇ
0
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SÜMEYYE SÖĞÜT
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