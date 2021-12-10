Olay cümlelere ve el hareketlerine imza atan Kılıçdaroğlu, gaflarına doymuyor! Fındık'tan bile bir haber! Ordu Belediyesi'nden tokat gibi cevap: "Fındığın bundan haberi var mı?"

Her konuşmasının ardından olay cümlelere, el hareketlerine ve gaflara imza atan Kılıçdaroğlu, bu defa fındık üretimine ilişkin ilginç bir veri paylaştı. Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sini karşıladığını söyleyerek, fındık üretimi hakkında dahi gaf yapmayı başaran Kılıçdaroğlu'na, Ordu Belediyesi'nden nefis bir yanıt geldi.

"FINDIĞIN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasında dahi olmayan Şanlıurfa hakkında, üretimin yüzde 42'sini sağlıyor demesi üzerine, Ordu Belediyesi sosyal medya hesabından esprili eleştirel bir paylaşım yaptı. "Fındığın bundan haberi var mı?" diyen belediye, Kılıçdaroğlu'nun gafını tiye aldı.