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  3. Olay oldu! Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a göndermeli paylaşım

Olay oldu! Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a göndermeli paylaşım

İyi Parti lideri Meral Akşener, viral enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" açıklamasında bulundu. Bunun ardından Melih Gökçek Twitter'dan paylaşımda bulundu. Gökçek'in paylaşımı olay oldu.

Olay oldu! Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a göndermeli paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan göndermeli bir paylaşımda bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hastaneden taburcu olması sonrası gazetecilere yaptığı "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" açıklamasının ardından Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'la ilgili açıklamada bulundu. 

Melih Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Yavaş.

Sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et.

Yarın sen de hastaneye düşersen, tam dile düşersin.

Tavsiyem, Ankaralılar banyo yaparken ağzınıza su kaçırmayın. Elinizi yıkadıktan sonra iyi kurulayın. Elinizi yıkadıktan sonra iyi kurulayın, mümkünse kolonya kullanın.

Siz de sn. Yavaş."

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ishal sebebiyle birçok kişi hastaneye başvurmuştu. Ankara'da ishal salgını olduğu ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in de benzer şikayetlerle tedavi gördüğü öğrenilmişti.

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