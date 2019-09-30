Olay oldu! Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a göndermeli paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan göndermeli bir paylaşımda bulundu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hastaneden taburcu olması sonrası gazetecilere yaptığı "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" açıklamasının ardından Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'la ilgili açıklamada bulundu.

Melih Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Yavaş.

Sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et.

Yarın sen de hastaneye düşersen, tam dile düşersin.

Tavsiyem, Ankaralılar banyo yaparken ağzınıza su kaçırmayın. Elinizi yıkadıktan sonra iyi kurulayın. Elinizi yıkadıktan sonra iyi kurulayın, mümkünse kolonya kullanın.

Siz de sn. Yavaş."

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı:

SN YAVAŞ.

SEN ATADIĞIN ASKİ PERSONELİNİN SÖZÜNE PEK İNANMA.

SU İÇERKEN DİKKAT ET.



YARIN SEN DE HASTANEYE DÜŞERSEN,TAM DİLE DÜŞERSİN?

TAVSİYEM,

ANKARA’LILAR

BANYO YAPARKEN AĞZINIZA SU KAÇIRMAYIN.

ELİNİZİ YIKADIKTAN SONRA İYİ KURULAYIN,

MÜMKÜNSE KOLONYA KULLANIN.

SİZ DE SN YAVAŞ pic.twitter.com/ZAH7BfW72E — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 30, 2019

NE OLMUŞTU?

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ishal sebebiyle birçok kişi hastaneye başvurmuştu. Ankara'da ishal salgını olduğu ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in de benzer şikayetlerle tedavi gördüğü öğrenilmişti.