Gündem yaratan haberleri ve yazılarıyla adından söz ettiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi , Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. OLAY TV'nin kapanmasına ilişkin konuşan Sarılar, Hüseyin Çağlar'ın sözlerini aktardı. Peki OLAY TV neden kapandı? | Hüseyin Köksal kimdir? İşte detaylar...

OLAY TV NEDEN KAPANDI?

Süleyman Sarılar, Olay TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Nevşin Mengü, "Olay Tv'nin patronu kim? o konuda bir kafa karışıklığı oldu, Cavit Çağlar ile Hüseyin Köksal arasında bir anlaşma var ve bunun bozulduğunu mu anlıyoruz geldiğimiz noktada?" diye sordu. Süleyman Sarılar da konuya ilişin açıklamada bulundu.

Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü'nün sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Olay TV'nin bütün yayın hakları lisansı Cavit Çağlar'da, yüzde yüz hissesi onun. Ancak Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Bu kanalı hayata geçirmek için çok iyi niyetle, ülkenin kutuplaşmış ortamında herkese eşit mesafeli yayın için bir araya geldiler. Aslında şirketin tamamı, OLAY TV'nin hisseleri ve lisansı Cavit Çağlar'a ait. Şimdi ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey de Cavit Beyle ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Çünkü; bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık. Cavit Bey, iktidardan ağır baskı olduğunu söyledi. "

Olay TV’nin kapandığını belirten Sarılar, “Zannediyorum habercilik anlayışımız ve yaptığımız yayınlarla birtakım mahfilleri rahatsız ettik” dedi. Süleyman Sarılar, Cavit Çağlar'ın "Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim. Başka bir kadro ile devam et, baskısı gördüm" dediğini de aktardı.

HÜSEYİN KÖKSAL KİMDİR?

Hüseyin Köksal, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Karsal Örme firmasının 2016 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Trabzon’da peştamal boyama işi ile sektördeki yolculuğuna başlayan firma sahipleri ardından 1995 yılında Karsal Örme’yi İstanbul Beylikdüzü’nde kurdu.

Günümüzde Tekirdağ Çorlu’da bulunan 35 bin metrekareden oluşan modern tesislerinde faaliyetlerine devam eden firmanın bünyesinde 400 kişi çalışıyor.

İkinci kuşak aile fertlerinden olan, firmanın Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Köksal’ın vefatının ardından ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olarak dümeni devralan Hüseyin Köksal, bugün firmanın yeni pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.