Süleyman Sarılar, Olay TV'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Nevşin Mengü, "Olay Tv'nin patronu kim? o konuda bir kafa karışıklığı oldu, Cavit Çağlar ile Hüseyin Köksal arasında bir anlaşma var ve bunun bozulduğunu mu anlıyoruz geldiğimiz noktada?" diye sordu. Süleyman Sarılar da konuya ilişin açıklamada bulundu.

Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü'nün sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Olay TV'nin bütün yayın hakları lisansı Cavit Çağlar'da, yüzde yüz hissesi onun. Ancak Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Bu kanalı hayata geçirmek için çok iyi niyetle, ülkenin kutuplaşmış ortamında herkese eşit mesafeli yayın için bir araya geldiler. Aslında şirketin tamamı, OLAY TV'nin hisseleri ve lisansı Cavit Çağlar'a ait. Şimdi ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey de Cavit Beyle ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Çünkü; bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık. Cavit Bey, iktidardan ağır baskı olduğunu söyledi. "

Olay TV’nin kapandığını belirten Sarılar, “Zannediyorum habercilik anlayışımız ve yaptığımız yayınlarla birtakım mahfilleri rahatsız ettik” dedi. Süleyman Sarılar, Cavit Çağlar'ın "Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim. Başka bir kadro ile devam et, baskısı gördüm" dediğini de aktardı.